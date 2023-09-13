Ordu Üniversitesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı

Vali Muammer Erol başkanlığında, Valilik Salonu'nda düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Gündoğar, Ordu Gençlik ve Spor Yurt Hizmetleri Müdürü Fatih Azgı, ilgili kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Vali Erol, üniversite öğrencilerinin barınmayla ilgili sorun yaşamamaları için ilgili kurumlarla birlikte istişare ederek gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Eğitim öğretim yılı boyunca ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde ulaşım, trafik ve güvenlik konularında alınan tedbirlerin titizlikle yürütülmesi için ilgili kurumlara talimat veren Erol, "İlimize gelecek öğrencilerin yurtlara yerleşmelerinde ilgili kurumlarımızla birlikte koordineli çalışarak oluşabilecek problemlerin önüne geçilecek." dedi.

Erol, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Toplantı, ilgili kurumların temsilcilerinin sunumlarının ardından yapılan değerlendirme ile tamamlandı.