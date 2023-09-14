Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu Valisi Erol Ünye ilçesini ziyaret etti

        Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:25 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Valisi Erol Ünye ilçesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlk olarak Kaymakam Ayhan Işık'ı ziyaret eden Vali Erol, ilçedeki devlet yatırımlarına ilişkin bilgi aldı.

        Daha sonra Kaykamam Işık ile Ünye Belediyesine geçen Erol'a, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ilçede yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

        Vali Erol beraberindekilerle ilçedeki özel bir hastaneyi de ziyaret ederek, hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Durak ve Başhekim Ali Coşkun ile görüştü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!

        Benzer Haberler

        Ordu'da Dünya Demokrasi Forumu yarın başlayacak
        Ordu'da Dünya Demokrasi Forumu yarın başlayacak
        Ordu Üniversitesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı
        Ordu Üniversitesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı
        Ordu'da Çamlı Köşk Sosyal Tesisleri hizmete açıldı
        Ordu'da Çamlı Köşk Sosyal Tesisleri hizmete açıldı
        Erdoğan'ın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı
        Erdoğan'ın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı
        Ordu Şehir Hastanesiyle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
        Ordu Şehir Hastanesiyle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - Karadenizli balıkçı çift,...
        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - Karadenizli balıkçı çift,...