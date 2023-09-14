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        Ordu'da ormanlık alana devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 17:51 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:58
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        Ordu'da ormanlık alana devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        İlçenin Cevizdere Mahallesi'nde Murat Y'nin kullandığı 52 AEB 041 plakalı motosiklet, yolun alt kısmındaki ormanlık alana devrildi.

        Engebeli arazide yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımıyla yaralının bulunduğu bölgeye ulaştı.

        Ekipler, yaralıyı sedye ile ambulansın beklediği noktaya taşıdı.

        Murat Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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