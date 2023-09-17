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        Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:13
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        Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan Aziz T'nin kullandığı 34 FSP 237 plakalı minibüs, Tepecik Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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