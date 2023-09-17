Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Giriş: 17.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:13
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan Aziz T'nin kullandığı 34 FSP 237 plakalı minibüs, Tepecik Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.