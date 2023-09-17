Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

        Ordu'da "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:21 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı.

        Altınordu ilçesi Rıhtım mevkisinde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli malzemelerle süsledi. Kız çocuklarının da anneleriyle katıldığı etkinlikte, bisikletle sahil güzergahında tur atıldı.

        Renkli kıyafetler giyen kadınlar, Şarkiye Mahallesi sahiline kadar pedal çevirdi. Bazı erkekler de bisikletleriyle etkinliğe katıldı.

        Öğretmen Nurşen Çilci, gazetecilere, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na yaklaşık 6 yıldır severek katıldığını söyledi.

        Bisiklet kullanımının kişiye özgürlük hissi yaşattığını dile getiren Çilci, "Çünkü ben bisiklet kullanmayı 33 yaşında öğrendim. Benim için 33 yıl bir kayıpmış. Bisikletle gidebileceğim yere kesinlikle arabayla gitmiyorum. Çünkü dünyamızı uzun süre korumak bizim elimizde. Aynı şekilde sağlığımızı da korumak bizim elimizde. Bisiklet bize hem sağlık hem özgürlük hem temiz çevre ve dünya sunuyor." diye konuştu.

        Etkinliğe annesiyle gelen 10 yaşındaki Yağmur Hancı, bisiklet sürmenin çok güzel olduğunu ifade etti.

        Ziynet Nazan Çetin de aktif olarak 10 yıldır kullandığı bisikletle işe gidip geldiğini belirterek, etkinlikle trafikte kadınların da bulunduğu farkındalığını oluşturmak istediklerini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
        Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
        Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 7 kişi yarala...
        Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 7 kişi yarala...
        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti
        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti
        Ordu'da iki kız kardeş, kına gecesini beraber yaptı
        Ordu'da iki kız kardeş, kına gecesini beraber yaptı
        Ordu Valisi Erol, fındık üreticisini ziyaret etti
        Ordu Valisi Erol, fındık üreticisini ziyaret etti
        Mahalleliden 'Yolumuz yapılsın' eylemi
        Mahalleliden 'Yolumuz yapılsın' eylemi