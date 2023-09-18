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        Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 100 liradan işlem görüyor

        Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 100 liradan işlem gördüğü belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:00
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        Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 100 liradan işlem görüyor
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        Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 100 liradan işlem gördüğü belirtildi.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada fındık fiyatının yükselişinin sürdüğünü söyledi.

        Sezona 65 liradan başlayan fiyatın hızla yükseldiğine işaret eden Soydan, bugün itibarıyla serbest piyasada 50 randıman fındığın kilogram fiyatının 100 lira olduğunu aktardı.

        Üreticilere seslenen Soydan, "Fındığın önü açık. Fiyatta yükselme eğilimi sürüyor. Üreticilerimizden ihtiyacı kadar ve kontrollü şekilde pazara fındık indirmelerini istiyoruz." dedi.

        Soydan, 50 randıman üzeri fındık fiyatının 100 lirayı geçtiğini kaydetti.

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