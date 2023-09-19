Ordu'da öğrencilere kırtasiye desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesince Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları için harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, dezavantajlı vatandaşların her türlü gereksiniminin karşılandığı Sosyal Market'in bu kez de ilk ve ortaöğretim ile lise öğrencilerine kapılarını açtığı kaydedildi.

Öğrenciler için kırtasiye ürünlerinin raflarda yerini aldığına işaret edilen açıklamada, "Sosyal Market'ten aktif faydalanan ailelerin çocukları için başlatılan bu proje ile öğrenci ve veliler çeşitli kırtasiye ihtiyaçları karşılamaya başladı." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Market'te öğrencilerin çantadan su matarasına, kalemden defterde kadar ihtiyaçları karşılanıyor.