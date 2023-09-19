Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da öğrencilere kırtasiye desteği

        Ordu Büyükşehir Belediyesince Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:52 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da öğrencilere kırtasiye desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu Büyükşehir Belediyesince Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları için harekete geçildiği belirtildi.

        Açıklamada, dezavantajlı vatandaşların her türlü gereksiniminin karşılandığı Sosyal Market'in bu kez de ilk ve ortaöğretim ile lise öğrencilerine kapılarını açtığı kaydedildi.

        Öğrenciler için kırtasiye ürünlerinin raflarda yerini aldığına işaret edilen açıklamada, "Sosyal Market'ten aktif faydalanan ailelerin çocukları için başlatılan bu proje ile öğrenci ve veliler çeşitli kırtasiye ihtiyaçları karşılamaya başladı." ifadeleri kullanıldı.

        Sosyal Market'te öğrencilerin çantadan su matarasına, kalemden defterde kadar ihtiyaçları karşılanıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi

        Benzer Haberler

        Tabancasını temizlerken kendini vurdu, hayatını kaybetti
        Tabancasını temizlerken kendini vurdu, hayatını kaybetti
        Ordu'da tabancasını temizlerken kazara kendini vuran kişi öldü
        Ordu'da tabancasını temizlerken kazara kendini vuran kişi öldü
        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı
        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı
        Heyelan nedeniyle 1,5 aydır kapalı olan Karadeniz-Akdeniz yolunda çalışma b...
        Heyelan nedeniyle 1,5 aydır kapalı olan Karadeniz-Akdeniz yolunda çalışma b...
        Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 100 liradan işlem görüyor
        Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 100 liradan işlem görüyor
        Ordu'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
        Ordu'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi