Orta ve Doğu Karadeniz'de Gaziler Günü kutlandı Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, gazi ve şehit derneklerinin başkanları ile gaziler katıldı.

Törenin ardından Vali Erol, protokol üyeleriyle şehit ve gazi dernek başkanlarını ziyaret etti.

- Giresun

Giresun'da ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 99. yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından törene, Giresun Liman sahasında devam edildi.

Atatürk'ün Giresun'a gelişinin canlandırıldığı törende, deniz yoluyla getirilen Türk bayrağı, gaziler tarafından Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'ye teslim edildi.

Tören, Millet Bahçesi'ndeki etkinlikle tamamlandı.

- Trabzon

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen tören, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, gazilerin, milletin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın en büyük timsali olduğunu söyledi.

Yıldırım, vatana sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğe yönelen tehditlere karşı dik ve kararlı durmanın, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışmanın aziz şehitler ve kahraman gazilere karşı en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine kutlu bir geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı mareşal rütbesiyle gazi unvanı verilişinin yıl dönümünü ve gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutlarken aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyor, en derin saygılarımı sunuyorum."

- Rize

Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gazi Mülazım Abay'ın günün anlamına ilişkin konuşma yaptığı törene, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Tören sonrası Şeyh Camisi'nde şehit ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

- Artvin

Artvin'deki tören, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden törende konuşan Jandarma Astsubay Melike Duman, bu toprakları yurt kılan şehit ve gazilere yakışır bir vatan evladı olmanın boyunlarının borcu olduğunu dile getirerek, şahit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını kaydetti.

Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Merve Nilda Yavuzdemir, Türk milletinin her ferdinin bu toprakları vatan kılan şehit ve gazilerin yazdığı büyük destanları övünerek anlattığını söyledi.

Törene, Vali Vekili Berker Çırak, Belediye Başkan Vekili Gülşen Kurul, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ali Osman Tokat, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

- Bayburt

Genç Osman Şehitliği'ndeki törende, şehitlik anıtına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, dualar okundu.

Protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.