Ünye'de Gaziler Günü kutlandı
Ünye ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" çeşitli programlarla kutlandı.
Ünye ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" çeşitli programlarla kutlandı.
Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Temsilcisi Arif Takıcı, programda yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemine ilişkin duygularını ifade etti.
Tören, şiirlerin okunmasıyla tamamlandı.
Program protokol üyelerinin Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Temsilciliğini ziyaretiyle devam etti. Ardından hayatını kaybeden gazilerin kabirleri ziyaret edildi.
19 Eylül Gaziler Günü programı, gaziler onuruna Ünye Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemek programıyla sona erdi.
Programlara Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı katıldı.