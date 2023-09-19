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        Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:55
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        Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki İlkadım Anıtı önünde düzenlenen tören, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in çelenk sunumuyla başladı.

        Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, burada yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün Ordu için önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya teşriflerinin 99'uncu yıl dönümünün coşku ve heyecanla kutlandığını ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

        "Ülkemizin, milletimizin 7 düvele karşı verdiği kahramanlık destanını içeren Kurtuluş Savaşı'mızın akabinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin her bir köşesine ziyaretler gerçekleştirmiş, milletimizle bir arada bulunmuştur. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması amacıyla bu ziyaretlerine, vefatından 4,5-5 ay öncesine kadar ara vermeksizin devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her türlü yeni başlangıçlar meydana getirdiği yurt gezileri Türk tarihinin en güzel sayfalarını süslemektedir."

        Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise Atatürk'ün gösterdiği hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini belirterek "İnsanımızı yüceltmek, adaleti sağlamak, mutlu ve huzurlu kılmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Ülkemizin hızla gelişen şehirlerinden ve dünyaya açılan vitrini olan Ordu'muzu daha da geliştirmek, güzelleştirmek ve dünya kentleri arasında yerini güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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