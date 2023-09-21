Eski Ünye Belediye Başkanı Mehmet Türk, son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Ünye Belediye Başkanı Mehmet Türk'ün cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Mehmet Türk için 1999-2004 arasında Belediye Başkanlığı görevi yaptığı Ünye Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, burada yaptığı konuşmada, çok sevdikleri, değer verdikleri Mehmet Türk'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tavlı, Türk'ün yaptığı hizmetlerde hep iyiliklerle ve güzelliklerle anıldığını belirterek, ailesine sabır diledi.

Türk'ün cenazesi, Ünye Büyük Camisi'nde kılınan namazın ardından Hanyanı Mahallesi Yağmurtepe mevkisindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Mehmet Türk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve vatandaşlar katıldı.