Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Ahilik Haftası kutlandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Ahilik Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.

        19 Eylül Ortaokulu önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve esnaf temsilcileri, mehteran takımı eşliğinde Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin temelinin, 622 yılından itibaren kurulan Medine pazarı olduğunu söyledi.

        Ahiliğin rekabet, aynı zamanda da yarışma üzerine kurulan, emeğe saygılı bir kurum olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

        "Peygamber Efendimizin temelini attığı Medine pazarına özellikle günümüzde ihtiyaç duyulmaktadır. Burada fırsat eşitliği var, ürünün pazara gelmeden müdahale edilmemesi var. Ahilikle beraber Osmanlı döneminde bir de hisse meselesi, muhtesip olayı var. Bu da bizi yani belediyeyi ilgilendiriyor. Bu işin kontrolü ve denetim işlemi, denetleyen en büyük muhtesipler de bizleriz. Sayın valimiz en büyük muhtesip, o da bizi denetliyor."

        İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır ise ahiliğin yalnızca Türk insanının değil, bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken insanlık ve ahlak sistemi olduğunu vurguladı.

        Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek de ahiliğin güzel ahlakın beyanı olduğunu dile getirdi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunca "Şed Kuşatma" gösterisinin gerçekleştirildiği programda, "yılın ahisi" Ali Ohtamış, "yılın çırağı" Aykut Efe Şen ve "yılın kalfası" Efe Yılmaz'a plaketleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tebrik mektupları ve para ödülü verildi.

        Ahilik pilavı, tatlı ve ayran ikram edilen etkinliğe, Vali Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Yüksel Kaya da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?

        Benzer Haberler

        Eski Ünye Belediye Başkanı Mehmet Türk, son yolculuğuna uğurlandı
        Eski Ünye Belediye Başkanı Mehmet Türk, son yolculuğuna uğurlandı
        Başıboş köpekleri sürükleyerek toplayan belediye görevlilerine soruşturma
        Başıboş köpekleri sürükleyerek toplayan belediye görevlilerine soruşturma
        Ordu Ulubey Belediyesi sahipsiz köpeklere müdahale şekli nedeniyle 2 person...
        Ordu Ulubey Belediyesi sahipsiz köpeklere müdahale şekli nedeniyle 2 person...
        Hemşire kıyafetiyle acil serviste görülen kadın, eşini de kandırmış
        Hemşire kıyafetiyle acil serviste görülen kadın, eşini de kandırmış
        Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Ünye'de Gaziler Günü kutlandı
        Ünye'de Gaziler Günü kutlandı