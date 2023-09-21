Ordu'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Ekipler, 450 gram kubar esrar ele geçirilen otomobildeki M.G'yi (27) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla bırakıldı.