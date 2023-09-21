Milli boksör Sürmeneli'den Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç'e ziyaret Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile bir araya geldi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamında Yeni Ordu Stadı'nda kamp yapan Sürmeneli, antrenörü Şennur Demir ile Genç'i ziyaret etti.

Sürmeneli, tekrar olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini belirterek, kadınlar olarak tarih yazdıklarını ve daha büyük başarılar elde etmeyi umduklarını kaydetti.

Milli boksör, Ordu'nun kendisine uğurlu geldiğini, burada hazırlık sürecinde bulunmaktan dolayı son derece memnun olduğunu aktardı.

Genç, Busenaz​​​​​​​ Sürmeneli'ye 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarı diledi.