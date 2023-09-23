Fatsa'da "Sıfır Emisyon için Bisikletini Kap Gel" etkinliği düzenlendi Ordu'nun Fatsa ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Sıfır Emisyon için Bisikletini Kap Gel" etkinliği yapıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Sıfır Emisyon için Bisikletini Kap Gel" etkinliği yapıldı.

Fatsa Belediyesi hizmet binası önünde toplanan bisiklet tutkunları, sahildeki 3 kilometrelik bisiklet yolunda tur attı.

Atatürk Parkı'nda sona eren etkinlikte bisiklet kullanan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "dünya için hareket geç" sloganıyla ilçede farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kibar, etkinliğe ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Etkinliğin her ay düzenlenmesine dair kanıya vardık. İnşallah ilerleyen zamanda birçok bisiklet etkinliğini ayrı lokasyonlarda düzenlemeyi planlıyoruz. Etkinliğe katılan 7'den 70'e her yaştan insanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte pedal çeviren Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim ise Fatsa'nın yeşilinin de mavisinin de gelecek nesillere aktarılmasını istediklerini kaydetti.

Avrupa Hareketlilik Haftası'na yakışır bir etkinlik olduğunu vurgulayan Biçim, "İnsanları çevreyi korumaya, daha fazla pedal çevirmeye davet ediyoruz . Arabalarından inip yürüyüş yaparak hem sağlıklarını hem de çevrelerini koruyabilirler." diye konuştu.