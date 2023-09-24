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        Ordulu öğrencilerden şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret

        Ordu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 6 yıl önce teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:16
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        Ordulu öğrencilerden şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret
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        Ordu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 6 yıl önce teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

        Atatürk Anadolu Lisesince başlatılan "Yüz Şehidimizi Ziyaret" projesi kapsamında ilk ziyaretin, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün Maçka ilçesindeki kabrine gerçekleştirilmesine karar verildi.

        12. sınıfta eğitim gören 100 öğrenci ile 10 öğretmen, ziyarette Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Şehidin mezarı başında Türk bayrağı açan öğrenciler, Okul Müdürü Birol Erdoğdu'nun, Eren Bülbül için yazdığı metni hep birlikte okudu.

        Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, Erdoğdu, anne Ayşe Bülbül'e plaket ve çiçek verdi.

        Birol Erdoğdu, AA muhabirine, ziyarette, Eren Bülbül ve tüm şehitler için hatim duası yapıldığını söyledi.

        Öğrencilerin, anne Ayşe Bülbül ile yakından ilgilendiğini belirten Erdoğdu, projenin hazirana kadar süreceğini, 100 şehit mezarının ziyaretiyle tamamlanacağını aktardı.

        Öte yandan öğrencilerin ziyaretine ilişkin görüntüler, okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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