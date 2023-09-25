Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, TMO'nun fındık satacağı iddialarını değerlendirdi:

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık satacağı iddialarına ilişkin, "TMO, 'deposundaki eski ve yeni aldığı fındığı piyasaya sürecek ve fındık satışı yapacak' diyerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunların hiçbirine itibar etmeyelim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:22 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, TMO'nun fındık satacağı iddialarını değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık satacağı iddialarına ilişkin, "TMO, 'deposundaki eski ve yeni aldığı fındığı piyasaya sürecek ve fındık satışı yapacak' diyerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunların hiçbirine itibar etmeyelim." dedi.

        Soydan, AA muhabirine TMO'nun depolarındaki fındığı satacağına yönelik iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

        Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta artık hasatların tamamlandığını aktaran Soydan, yaklaşık bir aydır üreticilerin ihtiyacı kadar pazara fındık indirdiğini ifade etti.

        Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin daha önceden açıklanan fiyatlardan 28 Ağustos itibarıyla, serbest piyasasının da 72 liradan alımlara başlandığını aktardı.

        Fındık fiyatının son haftalarda hızlı şekilde yükselişe geçtiğine işaret eden Soydan, "Serbest piyasada oluşan rakamlar TMO'nun açıkladığı alım fiyatlarını geçerek bugünlerde 100 lira seviyelerinde işlem görüyor." dedi.

        Soydan, üreticilerin mümkün olduğunca elindeki fındığı deposunda bulundurmaya gayret ettiğini belirterek, bu sezon fındık piyasasında oluşan rakamları üreticilerin bir nevi belirlediğine dikkati çekti.

        Üreticilerin elindeki mahsulü daha iyi fiyattan satma direncinin farklı algılarla kırılmaya çalışıldığına vurgu yapan Soydan, "TMO, deposundaki eski fındığı ve yeni aldığı fındığı piyasaya sürecek ve fındık satışı yapacak diyerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunların hiçbirine itibar etmeyelim." şeklinde konuştu.

        Bu algıların kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmediklerini dile getiren Soydan, "Buradaki amaç üreticiyi panikleterek elindeki ürünün hızlı bir şekilde pazara inmesini sağlamak. Bu algıların hepsi üreticilerin elindeki fındığı daha ucuza alma amaçlıdır." ifadesini kullandı.

        Süreci yakinen takip ettiklerine dikkati çeken Soydan, "Bu konuyla ilgili TMO yetkilileri ile bizzat görüşerek bilgiler aldık. Ofisin bu süreçte piyasaya fındık satması gibi çalışmasının olmadığı bilgisini ulaştık. TMO halen fındık alımlarını sürdürüyor ve 31 Aralık tarihine kadar da deposunu üreticilere açmış durumda." dedi.

        - "Üreticilerimizden ve kamuoyundan itibar etmemelerini istiyoruz"

        TMO'nun alımları tamamladıktan sonra piyasaya fındık sürebileceğinin altını çizen Soydan, "Bunun zamanı var. Üreticinin elinde ne kadar fındık kalmış, serbest piyasadaki rakamlar nedir. Bunların tamamı değerlendirildikten sonra adımlar atılacaktır. Ancak bugünlerde TMO'nun fındık satacağına yönelik haberlerin dolaşması asılsızdır. Üreticilerimizden ve kamuoyundan buna itibar etmemelerini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

        Soydan, TMO'nun uzun zamandır fındık piyasasında olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Piyasasında var olduğunu gösterdi. Geçmiş yıllarda üreticilerden çok ciddi miktarlarda da fındık aldı. Bugüne kadar da TMO, alım yaptığı süre içerisinde hiçbir zaman piyasaya fındık vermemiştir. Ofis, üreticinin elinde fındık kalmadıktan sonra zamanı geldiğinde satış işlemlerini değerlendirmiştir. Bundan sonraki süreçte de öyle olacaktır. Yetkililerden de bu yönde bilgiler alıyoruz. İddia edildiği gibi bir şeyin olmadığını kamuoyuna söyleyebiliriz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İki kuzen baraj göletinde kaybolmuştu! Çifte acı!
        İki kuzen baraj göletinde kaybolmuştu! Çifte acı!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?

        Benzer Haberler

        Karadenizli kadın arıcı 38 yıldır bal üretiyor
        Karadenizli kadın arıcı 38 yıldır bal üretiyor
        Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni tarihi eserler bulunmaya devam ediyo...
        Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni tarihi eserler bulunmaya devam ediyo...
        Ordu'daki yangında 7 bungalov kullanılamaz hale geldi
        Ordu'daki yangında 7 bungalov kullanılamaz hale geldi
        Ordulu öğrencilerden şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret
        Ordulu öğrencilerden şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret
        Fatsa'da "Sıfır Emisyon için Bisikletini Kap Gel" etkinliği düzenlendi
        Fatsa'da "Sıfır Emisyon için Bisikletini Kap Gel" etkinliği düzenlendi
        İstanbul'da balıkçıların anlaşması, Ordu'da hamsi fiyatlarını düşürdü
        İstanbul'da balıkçıların anlaşması, Ordu'da hamsi fiyatlarını düşürdü