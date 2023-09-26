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        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni doğan bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü ileri sürülen annenin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:56
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        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni doğan bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü ileri sürülen annenin yargılanmasına devam edildi.

        Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan yargılanan ve ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen sanık B.Ç. (27) katıldı.

        Müşteki S.Ö, 10 gün kadar arkadaşlıkları olan sanığın gebe kaldığını bilmediğini belirtti.

        Anlaşamadıkları için sanığın isteğiyle ayrıldıklarını savunan S.Ö, "Sadece şaka amacıyla 'hamile misin?' diye sordum. O da sıkça kilo alıp verdiğini söylemişti. Adli süreçte DNA testi yapılmasıyla bebeği öğrendim. Bebeğe bilerek kasten zarar verdiyse ondan şikayetçiyim." dedi.

        Tanık olarak dinlenen B.Ç'nin babası H.Ç, kızının gebe olduğunu bilmediğini, kendisinin sezonluk 6-7 ay kırsalda çalıştığını söyledi.

        Merkezdeki eve zaman zaman geldiğini ve bu süreçte kızında bir farklılık görmediğini ifade eden H.Ç, konuyu adli süreç esnasında öğrendiğini kaydetti.

        Anne S.Ç. de eşiyle köyde olduğunu ancak sürekli kızıyla telefonla görüştüklerini belirterek, erkek arkadaşlarını kendisine anlatmayan kızının gebe olduğunu ve doğum yaptığını adli süreçte öğrendiğini ifade etti.

        Savcı, mütalaasında, kasten öldürme amacıyla hareket etmediği, öldürme kastı bulunmadığı, ölümün taksirle olmuş olabileceği anlaşıldığından sanığa ceza verilmesine yer olmadığı yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Ekim 2022'de tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili, anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenmişti.

        Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 31 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada, B.Ç'nin, delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

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