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        Ordu'da yeni üniversite öğrencileri, havalimanı ve otogarda karşılanacak

        Ordu Üniversitesini (ODÜ) kazanan öğrencilerin, havalimanı ve otogarda karşılanarak kalacakları yurtlara transferleri sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:09
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        Ordu'da yeni üniversite öğrencileri, havalimanı ve otogarda karşılanacak
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        Ordu Üniversitesini (ODÜ) kazanan öğrencilerin, havalimanı ve otogarda karşılanarak kalacakları yurtlara transferleri sağlanacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos'ta Ordu Valiliği görevine başlayan Vali Muammer Erol, ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile bir araya geldi.

        Vali Erol'a kurum çalışmaları, hizmetleri, projeleri ve yatırımları hakkında brifing veren Genç, müdürlüğün teşkilat yapısı, personel durumu, gençlik merkezi ve üniversite öğrencilerine yönelik yurt hizmetleri, il genelindeki mevcut spor tesisleri, yapımı devam eden spor yatırımları hakkında bilgilendirmede bulundu.

        ODÜ'yü kazanıp kayıt yaptıran öğrencileri karşılamak üzere 29 Eylül Cuma gününden itibaren Ordu-Giresun Havalimanı ve otogarda stant kurulacağını belirten Genç, kurulacak stantlardaki görevlilerce öğrencilerin kalacakları yurtlara transferlerinin sağlanacağını aktardı.

        Müdürlüğün hizmet binasının zemin katında oluşturulan ve 10-29 yaş arasındaki gençlere çeşitli spor ve sanat aktiviteleri yapma imkanı sunan Genç Ofisi de gezen Vali Erol, buraya gelen ve gençlik merkezlerine giden gençlere ilk yardım ve AFAD gönüllüsü olmaları konusunda eğitim verilmesinin faydalı olacağını kaydetti.

        Vali Erol, bürolarda çalışan personelle tanışıp çalışmalarında kolaylık diledi.

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