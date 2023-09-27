Ordu'da kadın muhtar kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle muhtarı Elvan Alan Bektaş, kurduğu dernek aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor.

Bektaş, bir süre önce iş insanları ve esnafın desteğiyle "Ellerimi Bırakma" adında dernek kurdu.

Kırtasiye, giyim ve gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Bektaş, AA muhabirine, "Derneğimizin amacı ihtiyaç sahibi herkese yardımcı olmak. Daha önce muhtarlık üzerinden bu yardımlarımızı yapıyorduk. Şimdi bunu dernek aracılığı ile resmiyete bağladık." dedi.

Bektaş, yardımların hayırseverlerin desteğiyle ailelere ulaştırıldığını yineleyerek, "Birçok ilden derneğimize bağış yapılıyor. İnşallah hedefimiz çok daha fazla insana ulaşabilmek." diye konuştu.

Bektaş, ilerleyen dönemde üniversite öğrencilerine de burs vermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.