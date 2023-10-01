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        Ordu'da otomobilin uçurumdan düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin uçurumdan düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 20:52 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:57
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        Ordu'da otomobilin uçurumdan düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin uçurumdan düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şuranur Öztürk yönetimindeki 52 AAL 686 plakalı otomobil Güzelyalı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce beton duvara çarptı.

        Duvarın yıkılması sonucu uçurumdan düşen otomobil deniz kıyısında ters dönerek durabildi.

        Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki Miraysu Günay, Burcu Günay ile Alime Karagöl yaralandı.

        Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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