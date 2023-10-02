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        Ordu'da fındık üreticileri hileli kantarlara karşı dikkatli olunması istendi

        Ordu Valiliği, fındık üreticilerinin hileli kantarlara karşı dikkatli olmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:14
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        Ordu'da fındık üreticileri hileli kantarlara karşı dikkatli olunması istendi
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        Ordu Valiliği, fındık üreticilerinin hileli kantarlara karşı dikkatli olmasını istedi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, fındık hasadının bitmesiyle özellikle yüksek kesimlerde, üreticiye giden bazı kişilerin hileli kantarlarla piyasa fiyatlarından daha yüksek rakamlardan fındık alım satımı yaparak mağduriyete sebep olduklarına ilişkin duyumlar alındığını belirtti.

        Vatandaşların dikkatli olunması istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Müdürlüğümüzce ticarete konu olan tüm ölçü ve tartı aletleri, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre ani ve periyodik olarak sürekli denetime tabi tutulmakta olup artan şikayetlere istinaden denetimler sıklaştırılarak devam etmektedir. Konuya ilişkin üretici vatandaşlarımızın özellikle yük taşımaya elverişli araçlar üzerinde götürülerek tartım işinde kullanılan seyyar kantarların metrolojik muayene etiketi veya muayene damgalarının olup olmadığı konusunda duyarlı olmaları, tanımadığı ve bilmedikleri kişi veya kişilerle ticari alışveriş yapmaları durumunda dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerekmektedir."

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