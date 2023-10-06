Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Gogina Sokak'ta işe gitmek üzere evinden ayrılan Necati Balcı (49), seyir halindeki motosikletten açılan ateş sonucu yaralandı.

        Balcı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şenol güneş istifa etti!
        Şenol güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist Nergis Muhammedi layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist Nergis Muhammedi layık görüldü
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi

        Benzer Haberler

        Ordu'da "Yılın Ahisi" marangoz, engeline rağmen mesleğini sürdürüyor
        Ordu'da "Yılın Ahisi" marangoz, engeline rağmen mesleğini sürdürüyor
        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele konusunda toplantı yapıldı
        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele konusunda toplantı yapıldı
        Ordu'da valizinde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen kişi yakalandı
        Ordu'da valizinde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen kişi yakalandı
        Ordu Şehir Hastanesiyle ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı
        Ordu Şehir Hastanesiyle ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı
        Ordu´daki kazılarda Aziz Konstantin ve Helena´ya adanan manastır kilisesi b...
        Ordu´daki kazılarda Aziz Konstantin ve Helena´ya adanan manastır kilisesi b...
        Ordu'da sörf festivali düzenlendi
        Ordu'da sörf festivali düzenlendi