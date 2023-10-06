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        Altınordu Belediyesinde en düşük işçi maaşı yaklaşık 23 bin lira oldu

        Ordu'da Altınordu Belediyesi, en düşük işçi maaşını yaklaşık 23 bin liraya yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:52
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        Altınordu Belediyesinde en düşük işçi maaşı yaklaşık 23 bin lira oldu
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        Ordu'da Altınordu Belediyesi, en düşük işçi maaşını yaklaşık 23 bin liraya yükseltti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınordu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında mutabakata varılan toplu iş sözleşmesi için imza töreni düzenlendi.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki törende, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul sözleşmeyi imzaladı.

        Tören, sözleşmeye katkı koyan herkese teşekkür ederek, "Sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını bir kez daha yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Toplu iş sözleşmesiyle elde edilen rakamlar en yüksek rakamlar belki değil. Ama kendilerinin bugüne kadar müzakere ettiği, imzaya bağladığı ilk üç toplu sözleşmeden bir tanesiyse demek ki biz doğru yoldayız, doğru istikametteyiz ve doğrularla yan yanayız." değerlendirmesinde bulundu.

        İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçi dostu belediye unvanlarını bir kez daha perçinlediklerini belirten Tören, "Temmuz ayı 2023 yılı itibarıyla yaklaşık olarak en düşük maaş alacak emekçi kardeşim 23 bin lira maaş alacak. En yüksek maaşımız 28 bin lira, ortalama maaşımız da 25 bin lira ilan ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

        Tören, göreve geldikleri günden itibaren 4,5 yıllık süre zarfında yaptıkları toplam artış oranının yüzde 950 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

        Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Yurdakul ise bu toplu sözleşmelerde eve ekmeği büyüterek götürdüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Sayın belediye başkanım ve bürokrat arkadaşlarının yüzleri emeğe dönük olduğu için Ordu ölçeğinde genele baktığımızda çok çok iyi bir sözleşme. Biz Belediye-İş Sendikası olarak ayda 60 sözleşme yapıyoruz. Bu sözleşmeler içerisinde ilk 3'e girecek sözleşme. Ben sevgili başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ama sizlerden bir ricam var. Bunun karşılığını mutlaka ödeyeceğiz. Biz emekçiyiz. Hayatımızda hiç borçlu kalmadık, kalmayacağız da. Borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Sayın başkana ve ekibine çok daha iyi üreterek, çok daha iyi çalışarak, güler yüzle, tebessüm ederek, halkımıza tebessüm ederek, hizmet ederek ödeyeceğiz. Benim bundan hiç şüphem yok."

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