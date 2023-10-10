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        GÜNCELLEME - Ordu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:02
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        GÜNCELLEME - Ordu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaledere Mahallesi Gogina Sokak'ta, 6 Ekim'de işe gitmek üzere evinden ayrılan Necati Balcı'ya (49), seyir halindeki motosikletten ateş açılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

        Polis ekipleri, adreslerini tespit ettikleri şüpheliler D.K. ve B.S. ile onlara yardım eden M.Y, A.K, C.Ö. ile M.D'yi gözaltına aldı.

        Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K, B.S, M.Y, C.Ö. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan olayda yaralanan Necati Balcı'nın Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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