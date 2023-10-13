KOSGEB desteğiyle işlediği fındığı kendi markasıyla pazarlıyor HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Altınordu ilçesinde oturan 23 yaşındaki Cemre Şen, babasının tavsiyesi üzerine kurduğu imalathanede işlediği fındığı kendi markasıyla piyasaya sürüyor.

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Altınordu ilçesinde oturan 23 yaşındaki Cemre Şen, babasının tavsiyesi üzerine kurduğu imalathanede işlediği fındığı kendi markasıyla piyasaya sürüyor.

Cemre Şen, İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra babasının rahatsızlığı nedeniyle memleketine döndü.

Babasının tavsiyesi üzerine fındık kırma, kavurma ve paketleme hakkında araştırma yapan Şen, 2 yıl önce hazırladığı projeyle başvurduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) 100 bin lira destek aldı.

Bu destekle Yeni Mahalle'de imalathane kuran Şen, fındık kırma, kavurma, ezme ve vakum makineleri aldı. Üretim ve satış üzerine kurduğu işletmede 6 ev kadınına istihdam sağlayan Şen, yaklaşık 2 yıldır ürettiği fındık ezmesi ve kavrulmuş fındığı "Baba" markasıyla pazarlıyor.

Çevredeki çiftçilere de ürün işleme hizmeti veren Şen, ikinci şubesini açmaya hazırlanıyor.

Cemre Şen, AA muhabirine, babasının Kovid-19'u ağır geçirdiğini ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan babasının kendisine iş konusunda öneride bulunduğunu anlatan Şen, yapabileceğine inandığı işe yönelik araştırmaları sonucu KOSGEB'den destek aldığını ifade etti.

İşletmesinde günlük yarım ton fındığı işleyebildiklerini aktaran Şen, hedefinin şube sayısını artırıp onlarca kadına iş imkanı sunmak olduğunu vurguladı.

Cemre Şen, bu işi yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak, "Özellikle ev hanımlarının çok rahatlıkla ve severek yapabileceği bir iş bu. Devletimiz zaten gerekli desteklemeleri yapıyor." dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Alan Bektaş da Cemre Şen'in büyük cesaret göstererek bu sektörde hizmet verdiğini belirterek, "Cemre Hanım diğer kadınlara örnek olacak çalışma yaptı. Kendisi başarılı da oldu. Girişimci kadınların sayısının arttığını görmekten çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.