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        Ordu'da aranan cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde "kasten öldürme" suçlamasıyla aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:02
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        Ordu'da aranan cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde "kasten öldürme" suçlamasıyla aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cinayetten aranan F.E.B'nin (32) saklandığı eve operasyon düzenledi.

        Üzerinden sahte kimlik çıkan F.E.B. gözaltına alındı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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