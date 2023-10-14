Ordu'da eski eşi tarafından tabanca ile vurulan kadın yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde eski eşi tarafından tabanca ile vurulan kadın yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde eski eşi tarafından tabanca ile vurulan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nuriye Mahallesi'ndeki Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin market bölümünde alışveriş yapan Yasemin Orhan'a, eski eşi Volkan Büyük tabanca ile ateş etti.
Göğüs ve omuz bölgesinden yaralanan Orhan, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Büyük'ü yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Orhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.