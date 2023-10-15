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        Ordu'da iş yeri deposunun kurşunlanmasına yönelik 1 kişi tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir toptancı firmasına ait deponun kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:11
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        Ordu'da iş yeri deposunun kurşunlanmasına yönelik 1 kişi tutuklandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir toptancı firmasına ait deponun kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim Cuma gece saatlerinde Yüceler Mahallesi'nde Necati, Nebati ve Zeki Balcı kardeşlere ait depoya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılmasının ardından çalışma başlattı.

        Olayla ilgili şüpheli B.İ. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İş yeri sahiplerinden Necati Balcı, 6 Ekim'de evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmış, bu olaya ilişkin 5 kişi tutuklanmıştı.

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