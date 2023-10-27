Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Atatürk Bulvarı'nda Akay O. yönetimindeki 52 ADP 171 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Nazarsu Taş, Şeyma ve Tükez Kılıç'a çarptı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Fukuşima Nükleer Santrali'nde 2 işçi hastanede
        Fukuşima Nükleer Santrali'nde 2 işçi hastanede
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        Ordu'da 102 yaşındaki kişi evinde tutuşan halıdan çıkan dumandan öldü
        Ordu'da 102 yaşındaki kişi evinde tutuşan halıdan çıkan dumandan öldü
        Son 15 yılda böyle palamut kıtlığı görülmedi
        Son 15 yılda böyle palamut kıtlığı görülmedi
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 kişi, yaralandı
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 kişi, yaralandı
        Ordu'da öğrenciler "Atatürk silüeti" ile "100. yıl" koreografisi oluşturdu
        Ordu'da öğrenciler "Atatürk silüeti" ile "100. yıl" koreografisi oluşturdu
        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Havva nine Cumhuriyet ile yaşıt olduğu için mutlu...
        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Havva nine Cumhuriyet ile yaşıt olduğu için mutlu...
        9 ilin yaylalarını birleştirecek 'Yeşil Yol´un yüzde 55´inde çalışmalar tam...
        9 ilin yaylalarını birleştirecek 'Yeşil Yol´un yüzde 55´inde çalışmalar tam...