Ordu'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Giriş: 27.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:00
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda Akay O. yönetimindeki 52 ADP 171 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Nazarsu Taş, Şeyma ve Tükez Kılıç'a çarptı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.