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        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:31
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        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Akyazı Mahallesi mevkisi Atatürk Bulvarı'nda, Metin A. yönetimindeki 55 KM 041 plakalı otomobil ile Tayfur D'nin kullandığı 34 DDD 311 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Saniye Arıcı, Arifiye Gelen, Fatma Ö. ve Hanım A. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Saniye Arıcı ile Arifiye Gelen, Ordu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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