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        Ünye'de sünnet şöleni düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde sünnet şöleni organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:34
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        Ünye'de sünnet şöleni düzenlendi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde sünnet şöleni organize edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ünye Sabancı Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altındaki 11 çocuk için program gerçekleştirildi.

        Sitede gerçekleştirilen şölen, Ünye Merkez Taşbaşı Camisi imam hatibi Ercan Efiloğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği programda, İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş da dua etti.

        Şölene, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel ve diğer ilgililer katıldı.

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