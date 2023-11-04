Ünye'de sünnet şöleni düzenlendi
Ordu'nun Ünye ilçesinde sünnet şöleni organize edildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde sünnet şöleni organize edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ünye Sabancı Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altındaki 11 çocuk için program gerçekleştirildi.
Sitede gerçekleştirilen şölen, Ünye Merkez Taşbaşı Camisi imam hatibi Ercan Efiloğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği programda, İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş da dua etti.
Şölene, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel ve diğer ilgililer katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.