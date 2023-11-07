TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu Valiliğini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ordu'da Valiliği ziyaret etti.

Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Erol, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile fotoğraf çektirdi.

Kurtulmuş, ziyaretinde, Vali Erol'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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