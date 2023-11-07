Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu Valiliğini ziyaret etti

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ordu'da Valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:02 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu Valiliğini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ordu'da Valiliği ziyaret etti.

        Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Erol, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile fotoğraf çektirdi.

        Kurtulmuş, ziyaretinde, Vali Erol'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak

        Benzer Haberler

        Ordu'da tarım aracının dereye düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ordu'da tarım aracının dereye düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ordu karalahana çorbası tescillendi
        Ordu karalahana çorbası tescillendi
        Ünye'de sünnet şöleni düzenlendi
        Ünye'de sünnet şöleni düzenlendi
        Ordu Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Ordu Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Filistin'e destek kermesine katıldı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Filistin'e destek kermesine katıldı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı