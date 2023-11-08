Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında T.M, S.Ş. ve K.O'nun ev ve araçlarında arama yaptı.

Aramada, 37 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.