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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:56
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında T.M, S.Ş. ve K.O'nun ev ve araçlarında arama yaptı.

        Aramada, 37 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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