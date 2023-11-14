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        Ordu'da su ürünleri denetimleri sürüyor

        Ordu'da su ürünleri denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:09
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        Ordu'da su ürünleri denetimleri sürüyor
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        Ordu'da su ürünleri denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri denetim ekiplerince, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlere aralıksız devam edildiğini belirtti.

        Denetimlerin eş zamanlı yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli su ürünleri denetim ekipleri, balık stoklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla 2023-2024 av sezonunun başladığı 1 Eylül'den bu güne kadar yoğun mesai harcadı. Ekiplerimiz, su ürünleri karaya çıkış noktalarında, denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergahlarında ve balık halinde denetimler gerçekleştirdi. Bunların yanında çapraz ve eş zamanlı olarak yapılan kontrollerle denetimlerin etkinliği artırıldı."

        Yılmaz, ekiplerin yaklaşık 2 ayda 420 denetim gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, 13 kişiye idari yaptırım uygulandığını, 144 kilogram su ürününe de el konulduğunu aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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