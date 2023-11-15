Ünye'de park halindeki minibüs yandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki minibüs yanarak zarar gördü.
Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki minibüs yanarak zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Bayramca Mahallesi Okul Caddesi 12. Sokak'ta, Mustafa Torun'a ait park halindeki minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında, minibüs kullanılmaz hale geldi.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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