Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ünye'de park halindeki minibüs yandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki minibüs yanarak zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünye'de park halindeki minibüs yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki minibüs yanarak zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, Bayramca Mahallesi Okul Caddesi 12. Sokak'ta, Mustafa Torun'a ait park halindeki minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında, minibüs kullanılmaz hale geldi.

        Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Ordu'da su ürünleri denetimleri sürüyor
        Ordu'da su ürünleri denetimleri sürüyor
        Perşembe ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandı
        Perşembe ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandı
        Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğrenerek yaşama tutunuyo...
        Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğrenerek yaşama tutunuyo...
        Ordu'da "2. Geleneksel Off-Road Festivali" düzenlendi
        Ordu'da "2. Geleneksel Off-Road Festivali" düzenlendi
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, yerel seçimlerdeki hedeflerini...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, yerel seçimlerdeki hedeflerini...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ordu'da konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ordu'da konuştu: