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        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:48
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        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Serdar Erdoğan yönetimindeki 01 B 7399 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Burunucu Mahallesi Dikilitaş mevkisinde Yavuz Turcan idaresindeki 55 AFN 313 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Serdar Erdoğan ile eşi Özlem, çocukları Esra ve Ezgi Erdoğan yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Serdar Erdoğan'ın, Ünye Denetimli Serbestlik Müdürü olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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