Kivi Ordu ekonomisine bu sezon 100 milyon lira kazandırdı Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bu sezon il ekonomisine kivi üretimiyle 100 milyon lira katkı sağlandığını söyledi.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bu sezon il ekonomisine kivi üretimiyle 100 milyon lira katkı sağlandığını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillenen Ordu kivisinde hasat döneminin sonuna gelindiğini belirtti.

Kasımın ilk haftasında hasadına başlanan kivide kent genelinde 5 bin ton civarında kivi rekoltesi tespit edildiğini aktaran Yılmaz, "Üreticiler hasat ettikleri kivinin büyük kısmını sattı. Bu sezonun rekoltesi geçen yılın yarısına düştü. Buna rağmen il ekonomisine kivi üretimiyle 100 milyon lira katkı sağlandı." dedi.

Yılmaz, üreticilerin birinci sınıf olarak tabir edilen kivinin kilogramını 20, ikinci sınıf kivinin 12, üçüncü sınıf kivinin ise 5 liradan satışa sunduğunu da ifade etti.

Ordu kivisinin kalitesine değinen Yılmaz, "Ordu kivisi, aroması ve kalitesiyle pazarda aranan bir ürün. Depo ömrü uzun olduğu için de tescillenmişti. Üreticilerimiz, rekoltesi düşük ancak kalitesi iyi olan kivilerinin neredeyse tamamını birinci sınıf fiyatından satışa sundu." diye konuştu.

Yılmaz, kentte kivi üretiminin sahil ve orta kesimde başarılı şekilde yapıldığını kaydederek, üreticilerin fındıktan sonra kividen de para kazanmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.