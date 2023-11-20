Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Güler, Avrupa şampiyonu boksör Gamze Soğuksu'yu kutladı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Gamze Soğuksu'yu kutladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Gamze Soğuksu'yu kutladı.
Güler, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonada, dün Rus rakibini finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gamze Soğuksu ile ilgili kutlama mesajı yayımladı.
Mesajında, 52 kiloda altın madalya kazanan milli boksörün başarısıyla gururlandıklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:
"Bu gurur senin Ordu. Evladın Avrupa boks şampiyonu oldu. Karadağ'da düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi boksörümüz Gamze Soğuksu finalde Rus rakibini yenerek şampiyon oldu. Bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinleten sporcumuzu tebrik ediyorum."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.