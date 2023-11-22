Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Mahallenin hafızası babasından sonra ona emanet

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 65 yaşındaki Cafer Ateş'in 28 senedir önemli durumları kayıt altına aldığı defterler, yaşadığı mahallenin "hafızası" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahallenin hafızası babasından sonra ona emanet
        ABONE OL
        ABONE OL

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 65 yaşındaki Cafer Ateş'in 28 senedir önemli durumları kayıt altına aldığı defterler, yaşadığı mahallenin "hafızası" oldu.

        İlçenin Arpaköy Mahallesi'nde ikamet eden emekli Ateş, buradaki gelişmeleri geçmişte babası Fahri Ateş'in yaptığı gibi dikkatle takip ediyor.

        Ateş, 33 yıl önce babasının vefatının ardından evde çeşitli notların yer aldığı çok sayıdaki defteri inceledi.

        Defterlerde mahalle sakinlerinin ölüm ve düğün tarihlerinin yanı sıra hava durumu ve fındık bahçelerindeki gelişmelere ilişkin de bilgileri okuyan Ateş, babasının bu alışkanlığını sürdürmeye karar verdi.

        Üç çocuk babası Cafer Ateş, 1995'ten itibaren mahallede vefat edenlerin, evlenenlerin bilgisi ile günlük hava durumu ve fındık bahçeleriyle ilgili gelişmeleri not etmeye başladı.

        Kayıt tuttuğu defter sayısı 20'ye ulaşan Ateş, sosyal medya hesaplarından da bu bilgileri zaman zaman paylaşıyor.

        - "Benden sonra da oğlum Fahri Ateş, yazmaya devam ederse yazar"

        Cafer Ateş, AA muhabirine, babasının izinden gittiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Vefat eden, doğan ya da evlenen kişinin ad ve soyadının yanı sıra tarihi de not ettiğini belirten Ateş, "Günlük olarak deftere yazıyorum ki ilerleyen tarihlerde hatırlayayım diye. Biz öldükten sonra da burada defterimde olacak. Defterlerin ilk sayfasına, 'Cafer Ateş ölürse bu defterim okunacak.' diye yazıyorum. Benden sonra da oğlum Fahri Ateş, yazmaya devam ederse yazar. Defterler böylece devam eder." dedi.

        Mahalledeki önemli diğer gelişmeleri de kaydettiğini anlatan Ateş, aile büyüklerine ilişkin bilgi soranlara da yardımcı olduğunu anlattı.

        Ateş, komşularının bu durumdan memnun olduğunu, "Cafer abi Allah senden razı olsun, bize hatırlattın." dediklerini ifade etti.

        Sosyal medya hesaplarından mahallede daha önceki yıllarda yaşananlara ilişkin paylaşım yaptığını dile getiren Ateş, şu değerlendirmede bulundu:

        "Günümüzde cenazelerde, düğünlerde cep telefonuyla fotoğraf ve video da çekiyorum. Fotoğrafla beraber ölen ya da evlenen kişinin bilgisini yazarak internetten duyuruyorum. Böylelikle Ordu dışındaki vatandaşlara, gurbetçilere de haber veriyorum. Arkadaşlarım internetteki sayfama girerek 1995 yılından beri tuttuğum notları görebiliyor. Sayfamda, kim öldüyse tarihi ile birlikte yazılı. Komşularımız da buradan takibini yapabiliyor. Vatandaş görünce bana dua ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası
        Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi

        Benzer Haberler

        Ordu Şehir Hastanesi inşaatında 1020 sismik izolatör kullanıldı
        Ordu Şehir Hastanesi inşaatında 1020 sismik izolatör kullanıldı
        Ordu'da kar manzaraları
        Ordu'da kar manzaraları
        Ordu'da kadınlar köy yaşam merkezindeki kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor
        Ordu'da kadınlar köy yaşam merkezindeki kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor
        Dev dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı
        Dev dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Güler, Avrupa şampiyonu boksör Gamze Soğuks...
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Güler, Avrupa şampiyonu boksör Gamze Soğuks...
        Ordu'da 20 dönüm bataklık arazi sosyal yaşam alanına dönüştürüldü
        Ordu'da 20 dönüm bataklık arazi sosyal yaşam alanına dönüştürüldü