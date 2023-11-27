Ordu'da fırtına sonrası hasar tespitine başlandı Ordu'da dün etkili olan fırtına nedeniyle kent genelinde 110 ev ve 1 caminin çatısı hasar gördü.

Ordu'da dün etkili olan fırtına nedeniyle kent genelinde 110 ev ve 1 caminin çatısı hasar gördü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, AA muhabirine, kent genelinde etkili olan fırtına sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

Çalışmaların, ilçe belediyeleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde yürütüldüğünü belirten Işık, "Şimdiye kadar 110 evin ve 1 caminin çatısının uçtuğuna yönelik ihbar aldık. Ekiplerimiz ihbar alınan noktalara giderek hasar tespiti yapıyor. Ekiplerimiz sahadalar ve çalışmalarını titizlikle yürütüyor." dedi.

Altınordu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Sevda Gülderen, gazetecilere, fırtınayla evinin çatısının sökülerek yola düştüğünü ifade ederek, "Çok şükür olay anında dışarıda kimse yoktu. Büyük panik yaşadık. Ekipler gelerek hasar tespitini gerçekleştirdi." diye konuştu.