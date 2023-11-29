Ordu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Ortayılmazlar Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu Yüzüncüyıl mevkisinde, Özkan Koç (19) yönetimindeki 05 ACN 389 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Veysel Okumuş'un kullandığı 55 ADJ 025 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Koç ile otomobildeki Barış Efiloğlu (18), kentteki hastanelere kaldırıldı.

Efiloğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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