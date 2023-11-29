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        Ordu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:02
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        Ordu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Ortayılmazlar Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu Yüzüncüyıl mevkisinde, Özkan Koç (19) yönetimindeki 05 ACN 389 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Veysel Okumuş'un kullandığı 55 ADJ 025 plakalı tır çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü Koç ile otomobildeki Barış Efiloğlu (18), kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Efiloğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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