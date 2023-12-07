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        Ordu Üniversitesi'nde 100 fidan toprakla buluşturuldu

        Ordu Üniversitesinde (ODÜ) Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:44 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:52
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        Ordu Üniversitesi'nde 100 fidan toprakla buluşturuldu
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        Ordu Üniversitesinde (ODÜ) Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        ODÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sosyoloji Kulübünce, Cumhuriyet Yerleşkesinde "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Anısına 100 Fidan Dikme Etkinliği" gerçekleştirildi.

        Etkinlik çerçevesinde öğrencilerin doğa bilincini geliştirmek üzere Orman Fidanlık Müdürlüğü'nden temin edilen 25'er halep çamı, doğu ladini ve mavi selvi, 15 kara selvi ve 10 fıstık çamı fidanının dikimi yapıldı.

        Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, etkinliğin gelecek adına daha temiz ve bol oksijenli bir ortam için son derece önemli olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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