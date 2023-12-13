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        Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:09
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        Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
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        Ordu'da, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde polis uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

        Aramada, 56 gram sentetik uyuşturucu ile 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Araçtaki İ.Y. (46) ile S.G. (42) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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