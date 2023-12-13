Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Ordu'da, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde polis uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada, 56 gram sentetik uyuşturucu ile 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki İ.Y. (46) ile S.G. (42) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

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