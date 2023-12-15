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        Ordu'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:07
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        Ordu'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçede bir kuyumcu, dükkana gelen kişinin satmak istediği altının sahte olduğunu anlayınca polise ihbar etti.

        Kuyumcu, polis gelene kadar şüpheli Z.K'yı (34) dükkanın atölye kısmında oyaladı. Polisler, çevredeki kuyumcuların da geldiği dükkanda şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        İlçedeki başka bir kuyumcuda daha sahte altın bozdurulması olayına ilişkin yapılan incelemenin ardından, Z.K. ile hareket ettiği belirlenen şüpheli Y.Ş. de (36) gözaltına alındı.

        İki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan Z.K'nın sahte altını bozdurmaya çalıştığı anlar, atölyenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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