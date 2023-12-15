Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        GÜNCELLEME - Ordu'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Ordu'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçede bir kuyumcu, dükkana gelen kişinin satmak istediği altının sahte olduğunu anlayınca polise ihbar etti.

        Kuyumcu, polis gelene kadar şüpheli Z.K'yi (34) dükkanın atölye kısmında oyaladı. Polisler, çevredeki kuyumcuların da geldiği dükkanda şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        İlçedeki başka bir kuyumcuda daha sahte altın bozdurulması olayına ilişkin yapılan incelemenin ardından, Z.K. ile hareket ettiği belirlenen şüpheli Y.Ş. de (36) gözaltına alındı.

        İki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Z.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Ordu'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
        Ordu'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
        Kuyumculara sahte Cumhuriyet altını satan şüpheli yakalandı
        Kuyumculara sahte Cumhuriyet altını satan şüpheli yakalandı
        Ordu'da sunta yüklü tır sulama kanalına devrildi
        Ordu'da sunta yüklü tır sulama kanalına devrildi
        Ordu'da öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Togg'la kutladı
        Ordu'da öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Togg'la kutladı
        TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, Ordu'da gazetecilerle bir araya geldi:
        TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, Ordu'da gazetecilerle bir araya geldi:
        Çaybaşı Devlet Hastanesinin 2025'de hizmete açılması planlanıyor
        Çaybaşı Devlet Hastanesinin 2025'de hizmete açılması planlanıyor