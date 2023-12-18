Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle kavşağında, Cemil Güney yönetimindeki 52 RC 929 plakalı otomobil ile Deniz Aksoy'un kullandığı 52 AAK 523 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen Zeliha Duyar'a çarptı.

        Kazada yaralanan motosikletli kurye Aksoy ile Zeliha Duyar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Uçaklar sular altında kaldı!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor

        Benzer Haberler

        Ordu'da 4 bin kişiye karalahana çorbası ikram edildi
        Ordu'da 4 bin kişiye karalahana çorbası ikram edildi
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da konuştu:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da konuştu:
        Ümit Özdağ´dan Özgür Özel´e tepki: Genel Başkan olduğunuz parti CHP değil,...
        Ümit Özdağ´dan Özgür Özel´e tepki: Genel Başkan olduğunuz parti CHP değil,...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da konuştu:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da konuştu:
        Ordu ve Rize'de 3 bin kişiye karalahana çorbası ikram edildi
        Ordu ve Rize'de 3 bin kişiye karalahana çorbası ikram edildi
        Ümit Özdağ: Bugün Şeyh Said ismini verenler, yarın Abdullah Öcalan´ı verirl...
        Ümit Özdağ: Bugün Şeyh Said ismini verenler, yarın Abdullah Öcalan´ı verirl...