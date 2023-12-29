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        Ordu'da nitelikli yağma iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde nitelikli yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:52 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:07
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        Ordu'da nitelikli yağma iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde nitelikli yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta ilçede meydana gelen nitelikli yağma olayıyla ilgili operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan E.F. (43), T.B. (40) ve F.Y. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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