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        Ünye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:24
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        Ünye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Ünye Belediyesince Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde organize edilen programda, basın mensuplarının siyasetçiler gibi zor bir görevi üstlendiğini söyledi.

        Gazetecilere, nice güzel haberlerle insanları buluşturmayı ve o mutlu anları ömür boyu hep hatırlayacak şekilde yaşatmayı dileyen Hamarat, "Biz de siyaset yaparken hep böyle güzel şeylere vesile olmak için gece gündüz gayret ediyoruz. Eminim ki sizin de gayretiniz odur. Kimse kötü bir şekilde anılmak istemez. Herkes iyi şekilde anılmak ister. O bakımdan da sizin de hatıralarınız hep güzel olsun. Güzel anılın." dedi.

        Hamarat, basın mensuplarına görevlerinde başarılar temennisinde bulundu.

        Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da basın camiasının çok önemli işleri yerine getiren, toplumun bilgilenmesine, bilinçlenmesine vesile olan bir taraf olduğunu belirtti.

        Basının ciddi bir sorumluluk ve vebal üstlendiğini vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:

        "Doğru habercilik yaptığınızda memleketin ve toplumun gelişimine, bilinçlenmesine ciddi anlamda katkı sunarak o toplumun, o şehrin, o ülkenin çok daha hızlı bir şekilde hareket etmesine ve hareket kabiliyetini yükseltmesine katkı sunar. Ama bunun tersi olduğunda aynı şekilde o toplumun zafiyet içine düşerek, kendi gelişme atakları yerine, aksine geriye doğru saymaya başladığı dönemdir. Onun için sizlerin toplumun bilgilenmesi için yapacağınız doğru habercilik çok önemli. Böyle bir sorumluluk anlayışı içinde hareket eden siz basın mensubu arkadaşlarımın gününü kutluyorum."

        Programa, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, Ünye Radyo Yayıncıları Derneği Başkanı Hakan Korkmaz, Ünye Aktif Medya Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Bölükbaş ve basın mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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