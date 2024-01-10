Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "İkinci beş yılda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha güzel, mutlu, değerli bir Ordu olacak." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "İkinci beş yılda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha güzel, mutlu, değerli bir Ordu olacak." dedi.

Güler başkanlığında, Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut başkan Güler'i meclis üyeleri alkışlarla karşıladı.

Güler, Ordu'nun aslında fark etmeden büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini söyledi.

Ordu'da çok şeyin değiştiğine işaret eden Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci beş yılda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha güzel, mutlu, değerli bir Ordu olacak. Bu herkesi mutlu edecek ve bunu yapabilecek gücümüz, kabiliyetimiz, irademiz ve kararlığımız var. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve partimiz tekrar bana bir beş yıl daha görev yapmam için adaylığımı kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah'a da şükrediyorum. Nasipse bir beş yıl daha çalışmak benim için bir şeref olacak."